Son dakika: Dışişleri Bakanlığından AİHM'nin Osman Kavala kararına sert tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin yeni kararı hakkında, "AİHM, konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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