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25.10.2019

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye nota ile bildirdik! |Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katıldı. Zirve sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin terörist Mazlum Kobani ile görüşmesi hakkında şunları söyledi: "Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında arama var. Müttefiklerimizin bununla görüşmesi kabul edilemez. Kırmızı bültenli terörist ile müttefiklerimiz görüşemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik. Bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez."

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katıldı. Zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Rasulayn ve Tel Abyad bölgesindeki teröristler temizlendi. Diğer alanlardaki teröristlerin de çekilmesi konusunda ABD ile mutabakata vardık. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için çalışacağımızı gösterdik. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi bizim için önemli. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğimiz gibi. Mülteci ve göçmenlerin de güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Biz buradaki oyunu bozduk. Bu yüzden Barış Pınarı Harekatı çok önemliydi. Ne gerekiyorsa yapacağız. Dileriz ki, uluslararası toplum da bu konuda bize yardımcı olurlar. Ama herkes bir bahane buluyor."

"ABD'YE BİR NOTA İLE BİLDİRDİK"

"Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında arama var. Müttefiklerimizin bununla görüşmesi kabul edilemez. Kırmızı bültenli terörist ile müttefiklerimiz görüşemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik. Bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez."

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