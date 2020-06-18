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Son dakika: DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı |Video

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Giriş: 18.06.2020 09:05
Son dakika haberi... Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları İzmir'den aktardı.

Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D'nin İzmir'de yakalandığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! DHKP/Cnin kasası İzmirde yakalandı... SON DAKİKA: KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! DHKP/C'NİN "KASASI" İZMİR'DE YAKALANDI...

DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı
DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı
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