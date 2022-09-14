14 Eylül 2022, Çarşamba
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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Asla yalnız değildir
Son dakika haberi... Ermenistan tarafından yapılan saldırı sonucu 50 askerini kaybeden Azerbaycan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek açıklaması geldi. Bahçeli açıklamasında "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir.” ifadelerine yer verdi.