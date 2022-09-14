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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Asla yalnız değildir

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Giriş: 14.09.2022 16:23
Son dakika haberi... Ermenistan tarafından yapılan saldırı sonucu 50 askerini kaybeden Azerbaycan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek açıklaması geldi. Bahçeli açıklamasında "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir.” ifadelerine yer verdi.
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