Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, A Haber’e konuştu. Kavas, Türkiye-Senegal-Afrika ilişkileri hakkında mesajlar verdi. Senegal bağlamında Afrika’daki öneme dikkat çeken Ahmet Kavas, “Bizim iş adamlarımızın ciddi atılımları var. Bunun sadece Senegal’le kalmaması çevre ülkelerde de devam etmesi gerekiyor. Türkiye’nin son 30 yıldır Afrika ile ilişkileri çok ciddi bir hamleler zinciri halinde devam ediyor. Biz 1 milyar doları bile bulmayan bir süreci son 20 yılda şimdilerde ifade edilen rakamlar 25 milyar dolar civarında. Bu Türkiye açısından henüz çok düşük bir seviye ama geçmişle kıyas ettiğimizde.” dedi.

İşte Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın A Haber'e yaptığı o açıklamalar…

"O GÜN VE ŞİMDİKİ TÜRKİYE-SENEGAL İLİŞKİLERİ ARASINDA ÇOK FARK VAR

Öncelikle Türkiye'nin bölgedeki politikası hakkında biraz bilgi alalım ardından özellikle Fransa ve batı ülkelerinin Afrika katısında yaptıkları sömürgecilik üzerine konuşalım. 1993 yılında ilk defa gelmiştim. 27-28 sene oldu yaklaşık. O gün ve şimdiki Türkiye-Senegal ilişkileri arasında çok fark var. O yıllarda sadece diplomatik bir misyonumuz vardı 1962'de açılmış. Ancak şuanda burada çok sayıda şirketimiz, ciddi yatırımlarımız, vatandaşlarımız var. Aynı zamanda Türkiye'de sayıları birkaç bini bulan Senegalli öğrenci, çalışan kimseler ve iş adamları devamlı Türkiye'ye gidip geliyorlar.

"ÇOK CİDDİ İMKANLAR VE FIRSATLAR VAR"

Buraya haftanın neredeyse her günü uçak seferleri devam ediyor 22 Temmuz'dan itibaren. Senegal Türkiye'nin 4'te biri kadar ancak Batı Afrika bölgesinin okyanus kıyılasındaki en önlemli şehri Dakar ve buraya bağlantılı demir yolu ile iç kısımlara devam eden bir irtibat var. Batı Afrika'da Senegal özelinden hareketle ve çevre ülkelerde gelecek için çok ciddi imkanlar ve fırsatlar var.

Bu fırsatlar sadece bölgenin genç ve dinamik nüfusu değil aynı zamanda bu bölgedeki kaynakların, yeraltı kaynakları kadar aslında her türlü tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere gelecekte yatırımların da burada daha çok mamul madde sektörüne kayması bekleniyor. Çünkü şu anda Senegal Limanı'na o kadar çok dışarıdan alım yapılıyor ki geliyor bu malzemeler, bunlar da bu ülkedeki dövizin dışarıya alım karşılığı gitmesi dolayısıyla yerinde üretime önem veriliyor.

"TÜRKİYE AÇISINDAN HENÜZ ÇOK DÜŞÜK SEVİYE AMA.."

Bizim iş adamlarımızın da bu anlamda ciddi atılımları var. Bunun sadece Senegal'le kalmaması çevre ülkelerde de devam etmesi gerekiyor. Türkiye'nin son 30 yıldır Afrika ile ilişkileri çok ciddi bir hamleler zinciri halinde devam ediyor.

Biz 1 milyar doları bile bulmayan bir süreci son 20 yılda şimdilerde ifade edilen rakamlar 25 milyar dolar civarında. Bu Türkiye açısından henüz çok düşük bir seviye ama geçmişle kıyas ettiğimizde.