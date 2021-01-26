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Son dakika: Clinton ailesi terörist PKK'ya dizi çekecek!
Son dakika haberi... Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinden skandal hamle geldi. Clinton ailesi Suriye'nin Kobani şehrindeki eli kanlı YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.
Son dakika haberi... Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinden skandal hamle geldi. Clinton ailesi Suriye'nin Kobani şehrindeki eli kanlı YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.