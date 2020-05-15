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Son dakika: Çin'den heyecanlandıran koronavirüs (corona virüs) aşısı için açıklama! Temmuz ayında... |Video

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Giriş: 15.05.2020 12:41
Güncelleme:15.05.2020 12:46
Son dakika haberi... Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Aşı ve ilaç çalışmaları ne durumda? Çin, ABD'deki aşı çalışmalarında hackerlarla çalma girşiminde bulundu mu? Çin İstanbul Başkonsolusu Cui Wei, A Haber’de merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Aşı ve ilaç çalışmaları ne durumda? Çin, ABD'deki aşı çalışmalarında hackerlarla çalma girşiminde bulundu mu? Çin İstanbul Başkonsolusu Cui Wei, A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.

ABD'NİN İDDİALARI TAMAMEN SİYASİ

Wei, ABD'nin bütün yalanlarını Dışişleri Bakanlarının sitesinde duyurduklarını belirtererek, "Amerika yönetiminin bazı siyasi adamlar ve medya kuruluşların ileri sürdüğü bu iddiaların hepsi yalandır." ifadelerini kullandı.

AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Wei, "Aşı konusunda şu anda Çin'de 5 farklı aşının birinci ya da ikinci deneme aşamasına giriyor. Toplam 2.575 kişi gönüllü denek var. En erken bu iki deneme aşamanın Temmuz ayında art arda bitecek. En önemlisi deneme aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması." dedi.

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