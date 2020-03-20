Çin'de koronavirüs ilacı ve aşısında son durum ne? Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber'e konuştu! |Video

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya etkisi altına aldı. Son gelen haberlere göre Çin'in virüse karşı mücadeleyi kazandığı belirtiliyor. Peki Çin koronavirüsle savaşı nasıl kazandı? Virüse karşı ilaç ve aşı çalışmasında son durum ne? Çin’in İstanbul Başkonsolusu Cui Wei, detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Wei, "İki gündür Çin’de hiç yerli yeni vaka bulunmuyor ama dışarıdan gelen vakalar var. Geçen 24 saat içinde 39 dışarıdan gelen vaka oldu. Epey büyük bir başarıdır." dedi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya etkisi altına aldı. Son gelen haberlere göre Çin'in virüse karşı mücadeleyi kazandığı belirtiliyor. Peki Çin koronavirüsle savaşı nasıl kazandı? Virüse karşı ilaç ve aşı çalışmasında son durum ne? Çin'in İstanbul Başkonsolusu Cui Wei, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

"TAMAMEN KAZANDIK DEMİYORUZ"

Çin İstanbul Başkonsolusu Cui Wei, virüsün çok sinsi ve yeni olduğunu vurgulayarak, "İki gündür Çin'de hiç yerli yeni vaka bulunmuyor ama dışarıdan gelen vakalar var. Geçen 24 saat içinde 39 dışarıdan gelen vaka oldu. Epey büyük bir başarıdır. Dünya Sağlık Örgütü de bunu çok takdirle karşılıyor. Bizim içinde çok önemli bir gündür. Erken tespit edilmesi gerekiyor. Erken izole edilmesi gerekiyor. Ve erken tedavi sağlanması gerekiyor. Tamamen kazandık demiyoruz. Sonundaki zaferi almazsak başarılıyız diyemeyiz. Bu çok sinsi ve yeni bir virüstür." dedi.

71 BİN HASTA TABURCU ETTİK

İlaç ve aşı çalışmaları ile ilgili de konuşan Wei, "Bu ilaç bizim sağlık komisyonumuz tarafından basın toplantısında açılan ilk ilacı değildir. Bizim bu salgınla mücadelimizde başından beri dünyayla çok şeffaf bir şekilde anında bütün bilgileri ve tecrübeleri paylaşıyoruz. Her gün sağlık komisyonumuzun basın toplantısı var. Bir ay önce ilaç söylendi. Basın toplantısında 3 gün önce bu ilaçtan her iki ilaç mevcut ilaçlardır. Özel isabetli ilacın ar-ge şu anda yolda. Ama biz beklemeden tedaviye başladık. Titiz bir şekilde seçiyoruz ve deniyoruz. Şuanda 71 bin taburcu sağladık." ifadelerini kullandı.