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04.02.2020

Son dakika: Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! Van Valisi Bilmez son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Son dakika haberine göre; Van Bahçesaray'da çığ altında kalan yolcu minibüsüne ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak çığ altındaki minibüse ulaşıldığını ilk etapta 5 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. İşte Vali Bilmez'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

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