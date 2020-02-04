Son dakika: Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! Van Valisi Bilmez son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Son dakika haberine göre; Van Bahçesaray'da çığ altında kalan yolcu minibüsüne ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak çığ altındaki minibüse ulaşıldığını ilk etapta 5 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. İşte Vali Bilmez'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...