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18.04.2020

CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "CHP yalan söylüyor. Vatandaşı kandırıyor. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Halka yalan söylemek çok ayıp bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Parti sözcü hastane hazır değil diyor kendi genel başkanlarını yalanlıyor. Öyle bir şey yok orası fuar alanı…Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hastane denilen fuar alanı mühürlenecek." ifadelerini kullandı.

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