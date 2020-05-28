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Son dakika: CHP'li Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi | Video
SON DAKİKA HABERİ: ‘Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet’ soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Yalova Adliyesine giderek ifade verdi.
VEFA SALMAN ŞÜPHELİ SIFATI İLE İFADE VERDİ
Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.