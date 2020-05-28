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Son dakika: CHP'li Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi | Video

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Giriş: 28.05.2020 16:05
Güncelleme:28.05.2020 16:18
SON DAKİKA HABERİ: ‘Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet’ soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Yalova Adliyesine giderek ifade verdi.

VEFA SALMAN ŞÜPHELİ SIFATI İLE İFADE VERDİ

Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

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CHP'li Salman şüpheli olarak ifade verdi
CHP'li Salman şüpheli olarak ifade verdi
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