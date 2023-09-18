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Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda

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Giriş: 18.09.2023 19:27
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alçak iftiralar atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.
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Tanrıkulu’un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda
Tanrıkulu'un fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda
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