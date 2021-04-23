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Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bayrak ihalesi! Yeni kurulan şirkete...

A Haber
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Giriş: 23.04.2021 13:41
Güncelleme:23.04.2021 13:58
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan için metroları bayraklarla süsledi. Ancak maliyeti ve ihalenin verildiği şirket dikkat çekici. Bayrakların alımı için 5 milyon 845 bin 950 liralık ihaleyle verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İBBden tepki çeken bayrak ihalesi İBB'DEN TEPKİ ÇEKEN BAYRAK İHALESİ
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İBB'den tepki çeken bayrak ihalesi
İBB'den tepki çeken bayrak ihalesi
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