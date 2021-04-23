Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bayrak ihalesi! Yeni kurulan şirkete...

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan için metroları bayraklarla süsledi. Ancak maliyeti ve ihalenin verildiği şirket dikkat çekici. Bayrakların alımı için 5 milyon 845 bin 950 liralık ihaleyle verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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