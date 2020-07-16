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Son dakika: CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam

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Giriş: 16.07.2020 21:07
Güncelleme:16.07.2020 21:11
Son dakika haberi... İstanbul'da belediye başkanı olmak için seçimden önce türlü taklalar atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonraki süreçte yaptığı zam yağmuruna bir yenisi eklendi. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
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