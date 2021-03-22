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0){for(t=0;t
22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Son dakika: CHP'de 'İnce' istifalar devam ediyor Giriş: 22.03.2021 11:28 Güncelleme:22.03.2021 11:48 Son dakika haberi... İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişinin istifa etmesinin ardından bir toplu istifa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı. DİĞER