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Son dakika: CHP'de 'İnce' istifalar devam ediyor

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Giriş: 22.03.2021 11:28
Güncelleme:22.03.2021 11:48
Son dakika haberi... İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişinin istifa etmesinin ardından bir toplu istifa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.
CHP İnce depremi! 40 kişi istifa etti CHP "İNCE" DEPREMİ! 40 KİŞİ İSTİFA ETTİ
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CHP'de 'İnce' istifalar devam ediyor
CHP'de 'İnce' istifalar devam ediyor
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