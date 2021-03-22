Son dakika: CHP'de 'İnce' istifalar devam ediyor

Son dakika haberi... İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişinin istifa etmesinin ardından bir toplu istifa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

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