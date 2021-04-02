02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP ve İYİ Parti'ye yeni ittifak teklifi! Selahattin Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Son dakika: CHP ve İYİ Parti'ye yeni ittifak teklifi! Selahattin Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2021 14:16
Güncelleme:02.04.2021 14:17
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''üçüncü ittifak'' çıkışı siyasetin gündeminde. Demirtaş'ın CHP ve İYİ Parti'yi yeni ittifakla tehdit etmesine CHP'den yanıt geldi. Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışına Kılıçdaroğlu nasıl cevap verdi? İYİ Parti neden sessizliğini koruyor? Bu arada AK Parti de tartışmaya katıldı. Tüm gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
CHPden Demirtaşın çıkışına yanıt geldi CHP'DEN DEMİRTAŞ'IN ÇIKIŞINA YANIT GELDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD'li eski elçiden teröristlere övgü!
ABD'li eski elçiden teröristlere övgü!
Dijital bankacılıkta yeni dönem başladı
Dijital bankacılıkta yeni dönem başladı
Tarihte bir ilk! Bakan Akar'dan dikkat çeken ziyaret
Tarihte bir ilk! Bakan Akar'dan dikkat çeken ziyaret
CHP'den Demirtaş'ın çıkışına yanıt geldi
CHP'den Demirtaş'ın çıkışına yanıt geldi
Adana'da projeler yarım kaldı
Adana'da projeler yarım kaldı
Yüksel Temur devlete meydan okumuş
Yüksel Temur devlete meydan okumuş
Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı
"Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı"
Meral Akşener’in tiyatrocusu! Lüks yaşamı dikkat çekti
Meral Akşener’in tiyatrocusu! Lüks yaşamı dikkat çekti
Okullar kapanacak mı?
Okullar kapanacak mı?
TBMM Başkanı'ndan yeni anayasa açıklaması!
TBMM Başkanı'ndan yeni anayasa açıklaması!
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Bakan Soylu: Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz
Bakan Soylu: "Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz"
Daha Fazla Video Göster