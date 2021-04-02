HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''üçüncü ittifak'' çıkışı siyasetin gündeminde. Demirtaş'ın CHP ve İYİ Parti'yi yeni ittifakla tehdit etmesine CHP'den yanıt geldi. Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışına Kılıçdaroğlu nasıl cevap verdi? İYİ Parti neden sessizliğini koruyor? Bu arada AK Parti de tartışmaya katıldı. Tüm gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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