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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP ve İYİ Parti'ye yeni ittifak teklifi! Selahattin Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi Son dakika: CHP ve İYİ Parti'ye yeni ittifak teklifi! Selahattin Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi Giriş: 02.04.2021 14:16 Güncelleme:02.04.2021 14:17 HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''üçüncü ittifak'' çıkışı siyasetin gündeminde. Demirtaş'ın CHP ve İYİ Parti'yi yeni ittifakla tehdit etmesine CHP'den yanıt geldi. Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışına Kılıçdaroğlu nasıl cevap verdi? İYİ Parti neden sessizliğini koruyor? Bu arada AK Parti de tartışmaya katıldı. Tüm gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. DİĞER