AKŞENER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi. Şu ana kadar bugüne kadar açıklaması olmamıştı ancak onun da geride bıraktığımız dakikalarda sıcak bir değerlendirmede bulundu konuya ilişkin. Şöyle konuştu Akşener de: 'Şu anda seçime yönelik herhangi bir çalışma yok. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Onun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz' şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Meral Akşener bu tartışmalardan biraz da ha uzak kalmayı tercih ediyor bu açıklamasından da onu görüyoruz.