Son dakika: CHP ve İYİ Parti'ye yeni ittifak teklifi! Selahattin Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''üçüncü ittifak'' çıkışı siyasetin gündeminde. Demirtaş'ın CHP ve İYİ Parti'yi yeni ittifakla tehdit etmesine CHP'den yanıt geldi. Demirtaş'ın yeni ittifak çıkışına Kılıçdaroğlu nasıl cevap verdi? İYİ Parti neden sessizliğini koruyor? Bu arada AK Parti de tartışmaya katıldı. Tüm gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ''üçüncü ittifak'' çıkışı siyasetin gündeminde. Demirtaş'ın CHP ve İYİ Parti'yi yeni ittifakla tehdit etmesine CHP'den yanıt geldi. İYİ Parti ise sessizliğini koruyor. Bu arada AK Parti de tartışmaya katıldı. Tüm gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İşte o açıklamalar;
KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat önce bu konuya ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Selahattin Demirtaş, HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifakın kurulabileceğinden bahsetmişti bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şu şekilde oldu: 'Bir ittifak olur olmaz bilmiyorum ama şu anda görülen iki ittifak var zaten Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek' dedi. Kılıçdaroğlu, bu açıklamasında aslında siyasette her şeyin olabileceğinin mesajını verdi.
AKŞENER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi. Şu ana kadar bugüne kadar açıklaması olmamıştı ancak onun da geride bıraktığımız dakikalarda sıcak bir değerlendirmede bulundu konuya ilişkin. Şöyle konuştu Akşener de: 'Şu anda seçime yönelik herhangi bir çalışma yok. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Onun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz' şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Meral Akşener bu tartışmalardan biraz da ha uzak kalmayı tercih ediyor bu açıklamasından da onu görüyoruz.
CHP VE İP'E SİYASİ TEHDİT
Diğer yandan AK Parti'den de bu konuya ilişkin bir değerlendirme olmuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamalarının CHP ve İYİ Parti'ye yönelik bir siyasi tehdit olduğunu değerlendirmişti. ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti liderinin Demirtaş'ın bu açıklamalarına yanıt vermesi gerektiğini ifade etmişti o yanıt da geride bıraktığımız dakikalarda geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni bir ittifak olur mu üçüncü bir ittifak olur mu onu zaman gösterecek ifadesini kullandı. Akşener ise bu tartışmaların içine girmemeye gayret ettiğini görüyoruz.