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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Enis Berberoğlu" çelişkisi |Video

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Giriş: 06.06.2020 16:52
Güncelleme:06.06.2020 17:17
Son dakika haberi...CHP yönetiminin, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li iki ismin milletvekilliğinin düşmesine yönelik itirazları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında hükümete meydan okuyarak, ''dokunulmazlıkları kaldırın'' sözleri yeniden gündeme geldi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ''evet'' diyen Kılıçdaroğlu şimdi mahkemelerin verdiği kararlara itiraz ediyor. İşte CHP'de yaşanan  ''dokunulmazlık'' çelişkisi ve Kılıçdaroğlu'nun hafızalara kazınan o sözleri.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Nisan 2016'da ''dokunulmazlığı kaldırın'' diyerek meydan okumuştu hükümete... Bir ay sonra yani 20 Mayıs 2016'da CHP'nin de desteğiyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği Meclis'te 376 oyla kabul edildi.

Referanduma gerek kalmadan haklarında fezleke bulunan milletvekillerine yargı yolu açıldı.

Bu karardan bir yıl sonra Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon programında ''pişman mısınız? ''diye soruldu.
Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ''hayır'' oldu.

CHP'nin evet dediği anayasa değişiklikleri ile hakkında fezleke olan milletvekilleri için yargı yolu açılmıştı.
Şimdi bu gerçekleri görmezden gelen CHP yönetimi, HDP ile ortak hareket ederek vekillikleri düşen isimlerin mahkeme kararıyla kesinleşen
suçlarını perdelemeye çalışıyor.



KILIÇDAROĞLU 2016'DA NE DEMİŞTİ?
Bugün mahkemenin kararına itiraz eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında "Dokunulmazlıklar olmamalı. Dokunulmazlıklar kaldırılmazsa namerttirler" sözleriyle hükümete meydan okumuştu.

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