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Son dakika: CHP de Ermenistan da Türkiye'yi suçladı! CHP'li Ünal Çeviköz ile Ermeni Bakan ağız birliği yaptı

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Giriş: 01.10.2020 12:54
Güncelleme:01.10.2020 13:01
Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün “Maalesef Türkiye Azerbaycan’a silah gönderiyor” şeklindeki skandal açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ederken benzer bi açıklamayı haftalar önce Ermenistan Dışişleri Bakanının da yaptığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" şeklindeki skandal açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ederken benzer bi açıklamayı haftalar önce Ermenistan Dışişleri Bakanının da yaptığı ortaya çıktı.

CHP İLE ERMENİ BAKAN AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, "Türkiye'nin Temmuz ayındaki olaylar sırasında Azerbaycan'a sevk etmek için yabancı terörist savaşçılarını kullandığını duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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