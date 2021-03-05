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Son dakika: Bitlis'teki helikopter kazasının nedeni araştırılıyor! Enkazdan ilk görüntü! A Haber kaza bölgesinde
Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Helikopterin düştüğü alandan da ilk görüntüler geldi. Öte yandan kazanın nedeni araştırılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları bölgeden aktardı.
Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Helikopterin düştüğü alandan da ilk görüntüler geldi. Öte yandan kazanın nedeni araştırılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları bölgeden aktardı.