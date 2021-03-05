05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Bitlis'teki helikopter kazasının nedeni araştırılıyor! Enkazdan ilk görüntü! A Haber kaza bölgesinde

Son dakika: Bitlis'teki helikopter kazasının nedeni araştırılıyor! Enkazdan ilk görüntü! A Haber kaza bölgesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 11:09
Güncelleme:05.03.2021 11:14
Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Helikopterin düştüğü alandan da ilk görüntüler geldi. Öte yandan kazanın nedeni araştırılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları bölgeden aktardı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Helikopterin düştüğü alandan da ilk görüntüler geldi. Öte yandan kazanın nedeni araştırılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları bölgeden aktardı.

Bitliste düşen helikopterin enkazından ilk görüntü BİTLİS'TE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZINDAN İLK GÖRÜNTÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkazdan ilk görüntü
Enkazdan ilk görüntü
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere önemli çağrı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere önemli çağrı
Cougar helikopterin özellikleri neler?
Cougar helikopterin özellikleri neler?
Şehitlerin cenazeleri Elazığ'a gönderildi
Şehitlerin cenazeleri Elazığ'a gönderildi
A Haber kaza bölgesinde
A Haber kaza bölgesinde
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın!
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın!
ABD'deki FETÖ ilanına karşı Türkler harekete geçti!
ABD'deki FETÖ ilanına karşı Türkler harekete geçti!
Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?
Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?
Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz
"Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz"
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
HDP’li Sezai Temelli’den şehitlerle ilgili tepki çeken açıklama!
HDP’li Sezai Temelli’den şehitlerle ilgili tepki çeken açıklama!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ