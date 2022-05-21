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SON DAKİKA: Beşiktaş’ta lüks restoranın çöken duvarın altında kalan Ürdünlü diplomat öldü

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Giriş: 21.05.2022 01:30
Güncelleme:21.05.2022 01:31
Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde lüks bir restoranın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ürdün'ün eski Libya Büyükelçisi olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed hayatını kaybetti.

Olay, Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu'na ait lüks restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille gelen ve restoranın önünde otomobilden inen kişilerin üzerine istinat duvarı çöktü. İki kişi çöken duvarın altında kaldı.

ESKİ BÜYÜKELÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından duvarın altından çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Ürdün'ün eski Libya Büyükelçisi olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yakınlarda bulunan özel bir hastaneye Bahaeddin Shanableh Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski büyükelçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜNLÜ ŞEFE AİT RESTORANIN DUVARI

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de uzun süre bölgede inceleme yaptı. Duvarı çöken ünlü restoranın bir televizyon kanalında yemek programı yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu'na ait olduğu ve restoranı yaklaşık 3 ay önce devraldıkları belirtildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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