Son dakika: Bekçiler sokağa çıktı suç oranı düştü! CHP bekçileri hedef aldı |Video

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bekçilerle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Bekçilerin toplumda güvenlik kaygısı oluşturuğunu savunan Altay, terör örgütü PKK ile bekçileri aynı kefeye koydu. Buna karşın istatistiklere göre bekçilerin sokağa çıktığı yıldan itibaren suç oranının düştüğü görüldü. 1 Eylül 2018’den bu yana 1.219 kayıp çocuk bulundu. 21 ayda 130.680 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bekçilerle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Bekçilerin toplumda güvenlik kaygısı oluşturuğunu savunan Altay, terör örgütü PKK ile bekçileri aynı kefeye koydu. Buna karşın istatistiklere göre bekçilerin sokağa çıktığı yıldan itibaren suç oranının düştüğü görüldü. 1 Eylül 2018'den bu yana 1.219 kayıp çocuk bulundu. 21 ayda 130.680 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların satır başları;

ENGİN ALTAY'IN BU KONUDA SABIKASI VAR

İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç: Engin Altay'ın konuşmalarını esefle izledim. Maalesef ana muhalefet partisine yakışmayacak açıklamalar olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. Engin Altay'ın zaten bu konuda sabıkası var "Siz ne kadar iyi iş yaparsanız yapın biz onu eleştiririz, alkışlamayız" diye dünya muhalefet siyaset tarihine geçecek açıklamaları vardı bunlara bir yenisini eklemiş gerçekten kabul edilemez. Marjinal gruplardan gelse belki anlayabilirsin ama ülkenin ana muhalefet partisinin emniyet ve asayiş hizmetleriyle ilgili bu kadar önemli konuda yapılan düzenlemeye bu kadar keskin seviyesiz açıklama yapmasını gerçekten esefle karşılıyorum üzüntüyle karşılıyorum.

RAHATSIZ OLANLAR TERÖRE GEREKLİ TEPKİYİ KOYAMAYANLARDIR

Çarşı ve mahalle bekçilerinden rahatsız olanlar polisten rahatsız olanlardır, söylemek zorundayım terör ve şiddete karşı gerekli tepkiyi koyamayanlardır. Halkımızın huzuru refahı ve gece güvenliğinin sağlanmasında çok olumlu sonuçlar almış bulunuyoruz. Bugün de çıkarttığımız yasayla hem görev alanının çerçevesini çiziyoruz hem tanımlarını yapıyoruz hem mesleğe alınma şartlarını belirliyoruz. Böylece bu kadar önemli görev yapan emniyetteki bir grubun adını koymuş oluyoruz çok yerinde bir çalışma.

RAKAMLAR ORTADA

Rakamlarla konuşursak ne yaptığımız daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. 2018 Eylül ayından 31 Mayıs 2020 tarihine kadar bekçilerimiz yaptıkları icraatlar elimizde. Bu dönemde 130.680 şahıs hakkında adli işlem yapmışlar. 4.862 hırsızlık olayına doğrudan müdahale edilmiştir. Bu sürede 1.219 kayıp çocuk bulunmuş, 18 yaş üstü 3.956 kayıp şahıs 18 yaş üstü bulunmuştur. 75.753 aranan şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 276.832 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 82.918 hap uyuşturucu bekçilerimiz tarafından elde edilmiştir. Yine bu dönemde 22 adet uzun namlulu silah, 2.598 adet tabanca, 1.001 av tüfeği, 7 adet el yapımı patlayıcı, 6 adet el bombası bekçilerimiz tarafından yakalanmıştır.

HER İKİ SUÇTAN BİRİSİ YAKALANIR HALE GELDİ

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren: Bekçiler zaten mevcut olan birçok yetkisini sorumluluğunu günün şartlarına göre hukuk düzenlemesine göre yeniden düzenlenmesi bu kanun. Bekçilerimizin yapmış olduğu icraatların sonuçlarını ben size açıklamak istiyorum. 2016'da 3.500'ler civarındaki bekçi bugün artık 28.366'ya ulaştı. Bekçilerimiz devriye görevlerini yerini getirirken öncelikle mala ve şahıslara karşı suçlarla karşılaşırlar. 2016 yılında asayiş olaylarında yüzde 6 civarında bir arttış varken 2020 yılının Mayıs sonu itibariyle -11 civarında bir azalış söz konusu. Buna karşın yakalama oranlarında da yüzde 78'lerden bugün yüzde 86'lara genel asayiş anlamında yükseliş söz konusu. Suçun meydana gelmesinde yüzde 23'lere varan bir azalış var. Her iki suçtan birisi yakalanır hale geldi. Amacımız yüzde 100'lere çıkmak.