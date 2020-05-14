Önce darbe sesleri şimdi ise erken seçim çağrısı! CHP ne yapmaya çalışıyor? |Video

Siyasette darbe tartışmaları yerini seçim tartışmasına bıraktı. Daha önce darbe imasıyla gündem olan CHP'li isimler şimdi ise "seçim istiyoruz" kampanyası başlattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay salgın sonrasını işaret etti. Peki CHP bu tutumuyla neyi hedefliyor? Yanıtı haberimizde...