CHP'li Engin Altay terörist Hafter'e sahip çıktı
"Trablus yönetimi cihatçı bir yönetim. Tobruk yönetimi daha makul..." bu skandal ifadelerin sahibi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay! TBMM'de bu cümleleri kuran Altay, Türkiye'nin "Akdeniz" mutabakatını imzaladığı Libya'daki meşru hükümeti yok saydı.
"BİZ AZINLIK HÜKÜMETİYLE İŞ TUTACAĞIZ"
CHP'li Altay, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter'e "Mısır, Suriye, İsrail ile yolları ayırmışız, şimdi dünya ile ayırıyoruz. Doğu Akdeniz'de çatışmayı aralıyor Türkiye... Bu anlaşma Libya'ya istikrar getirmez" sözleriyle sahip çıktı.
ASKER GÖNDERMEYE KARŞI ÇIKTI
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandıran mutabakata CHP'nin 'evet' dediğini hatırlattan Altay, askeri iş birliği anlaşmasına karşı olduklarını yineledi ve ''Libya'ya asker gönderilmesin'' çağrısı yaptı.
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Altayyan vatikanyan haçlıyan Türk ve Müslüman düşmanı domuzlar sürüsünü elamanıya......vb. vs.....
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