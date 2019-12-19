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19.12.2019

CHP'li Engin Altay terörist Hafter'e sahip çıktı

CHP'li vekil Engin Altay'dan Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine skandal destek! CHP'li vekil, Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği ve Akdeniz'de oynanan büyük oyunu bozduğu mutabakatla ilgili akılalmaz sözler sarfetti. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Türkiye'nin Libya'da tanıdığı ulusal mutabakat hükümetini yok sayan, CHP'li vekil, mevcut hükümeti devirmeye çalışan, "Doğu Akdeniz'e Türk gemileri batırırız" diyen Hafter'e ise skandal sözlerle destek verdi. CHP'li vekili Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine destek verdi.

"Trablus yönetimi cihatçı bir yönetim. Tobruk yönetimi daha makul..." bu skandal ifadelerin sahibi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay! TBMM'de bu cümleleri kuran Altay, Türkiye'nin "Akdeniz" mutabakatını imzaladığı Libya'daki meşru hükümeti yok saydı.

"BİZ AZINLIK HÜKÜMETİYLE İŞ TUTACAĞIZ"

CHP'li Altay, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter'e "Mısır, Suriye, İsrail ile yolları ayırmışız, şimdi dünya ile ayırıyoruz. Doğu Akdeniz'de çatışmayı aralıyor Türkiye... Bu anlaşma Libya'ya istikrar getirmez" sözleriyle sahip çıktı.

ASKER GÖNDERMEYE KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandıran mutabakata CHP'nin 'evet' dediğini hatırlattan Altay, askeri iş birliği anlaşmasına karşı olduklarını yineledi ve ''Libya'ya asker gönderilmesin'' çağrısı yaptı.

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Vatandaş Vatandaş

Altayyan vatikanyan haçlıyan Türk ve Müslüman düşmanı domuzlar sürüsünü elamanıya......vb. vs.....

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cevapla 19.12.2019 15:36
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