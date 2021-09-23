23 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika | 'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına net yanıt: Mümkün değildir
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.” açıklaması yaptı.