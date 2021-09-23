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Videolar Gündem Videoları Son dakika | 'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına net yanıt: Mümkün değildir

Son dakika | 'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına net yanıt: Mümkün değildir

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Giriş: 23.09.2021 15:06
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.” açıklaması yaptı.
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