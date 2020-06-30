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Son dakika: 'Bataklık' operasyonun perde arkası! FETÖ bağlantısı çıktı! İşte ilk görüntüler |Video
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen, adına "Bataklık" operasyonu verilen ve 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı da belirlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları Ankara'dan aktardı. İşte 'Bataklık' operasyonun perde arkası...