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Son dakika: 'Bataklık' operasyonun perde arkası! FETÖ bağlantısı çıktı! İşte ilk görüntüler |Video

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Giriş: 30.06.2020 11:48
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen, adına "Bataklık" operasyonu verilen ve 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı da belirlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları Ankara'dan aktardı. İşte 'Bataklık' operasyonun perde arkası...
Bataklık Operasyonundan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar... 'BATAKLIK OPERASYONU'NDAN FLAŞ HABER: UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNİN PERDE ARKASINDAN FETÖ ÇIKTI! İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR...
Bakan Soylu duyurdu: 9 ülke ile bataklık operasyonu! Tarihin en büyüğü... | Video BAKAN SOYLU DUYURDU: 9 ÜLKE İLE BATAKLIK OPERASYONU! TARİHİN EN BÜYÜĞÜ... | VİDEO

'Bataklık' operasyonun perde arkası
'Bataklık' operasyonun perde arkası
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