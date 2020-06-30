30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Soylu duyurdu: 9 ülke ile bataklık operasyonu! Tarihin en büyüğü... | Video

Bakan Soylu duyurdu: 9 ülke ile bataklık operasyonu! Tarihin en büyüğü... | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2020 08:37
Güncelleme:30.06.2020 08:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Soylu "Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir." açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu duyurdu! Tarihin en büyük operasyonu...
Bakan Soylu duyurdu! Tarihin en büyük operasyonu...
Uzman isim güzel haberi canlı yayında duyurdu
Uzman isim güzel haberi canlı yayında duyurdu
Vaka sayıları böyle devam ederse...
Vaka sayıları böyle devam ederse...
AK Parti'den HDP'ye soru: Gizli ittifakı kimle yaptınız?
AK Parti'den HDP'ye soru: Gizli ittifakı kimle yaptınız?
Bakan Koca 29 Haziran verilerini açıkladı
Bakan Koca 29 Haziran verilerini açıkladı
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi
Birileri yine sinsice manevi değerlerimize saldırıyor
"Birileri yine sinsice manevi değerlerimize saldırıyor"
Başkan Erdoğan'dan flaş 'Baro' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş 'Baro' açıklaması
Salgın Avrupa'da büyük ölçüde kontrol altına alındı
"Salgın Avrupa'da büyük ölçüde kontrol altına alındı"
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımları uzatıldı
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımları uzatıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit ve gazi yakını yüzlerce gence müjde...
Başkan Erdoğan'dan şehit ve gazi yakını yüzlerce gence müjde...
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Daha Fazla Video Göster