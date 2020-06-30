Bakan Soylu duyurdu: 9 ülke ile bataklık operasyonu! Tarihin en büyüğü... | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Soylu "Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir." açıklamasında bulundu.