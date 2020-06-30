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Haberler Galeri 'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen, adına "Bataklık" operasyonu verilen ve 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı da belirlendi.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:49
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'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlatılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakından takip ederek bilgilerini paylaştığı uluslararası uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü.

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'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturmanın devamında, aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.

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'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

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'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...

Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye de finans sağladığı saptandı.