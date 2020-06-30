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'Bataklık Operasyonu'ndan flaş haber: Uyuşturucu şebekesinin perde arkasından FETÖ çıktı! İşte ilk fotoğraflar...
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen, adına "Bataklık" operasyonu verilen ve 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı da belirlendi.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:49
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