SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TÜRKEN Heyeti’nin kabulünde kritik mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Türken Heyeti'nin kabulünde flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de TÜRKEN Heyeti'nin kabulünde açıklamalarında bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOK"

"Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her türlü imkanı sunduk. Türken Vakfı, Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelşik önyargıların kırılmasına yardımcı oluyor. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur.

"BU MANKURTLARIN GENÇLERİMİZ AKLINI YIKAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını yıkamasına izin vermeyeceğiz. Bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gençlerimize her fırsatta şu hususu hatırlatıyorum, sizler sıradan bir ülkenin evladı değilsiniz. Atanız, Sultan Alparslan, Yavuz'dur, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur... Siz İstiklal Harbi'nde nice destanlara imza atan kahramanların torunlarısınız. Cesur bir milletin çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi, milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir."