SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan iki kritik kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Kritik görüşmelere dair detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI'NI KABUL ETTİ

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.