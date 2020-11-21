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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli mesajlar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan G-20 Zirvesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır." ifadelerine yer verdi.