Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili "Böyle bir zulüm varsa önüne geçeceğiz" açıklamasında bulundu ve "Zincir marketlerdeki fiyat farkını süratle kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

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