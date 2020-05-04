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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan terör örgütleri ve Esad rejimini kontrol edenlere sert tepki

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04.05.2020
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütleri ve Esad rejimini kontrol edenlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse, biz kendi gücümüzle hepsini de yola getirmesini biliriz." dedi.

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