13 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık." dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır." ifadelerini kullandı.