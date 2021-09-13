13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2021 16:11
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık." dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Patlama sabotaj mı?
Patlama sabotaj mı?
KYK başvuruları ne zaman açıklanacak?
KYK başvuruları ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’li başkana ait kaçak yapılaşma
CHP'li başkana ait kaçak yapılaşma
Oda TV haberinde darbe iması
Oda TV haberinde darbe iması
Sedanur Şen’in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme
Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme
Ankara OBS’den afetzede esnafa 206 milyonluk destek
Ankara OBS'den afetzede esnafa 206 milyonluk destek
AK Parti’de kritik MYK
AK Parti'de kritik MYK
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Taksici ile yolcu arasında kısa mesafe kavgası!
Taksici ile yolcu arasında kısa mesafe kavgası!
Tatil edilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı
Tatil edilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı
Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi!
Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi!
Daha Fazla Video Göster