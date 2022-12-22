Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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