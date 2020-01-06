Son dakika: Başkan Erdoğan’dan MİT Hizmet Binasının Açılış Töreni'nde flaş açıklamalar: MİT, Libya'da...

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni’nde hitap etti. Erdoğan, "Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." şeklinde konuştu. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası dua edilerek hizmete açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni'nde hitap etti. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BU YENİ BİNA İLE MİT'İN GÜCÜ DAHA DA ARTMIŞTIR"

Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır.

Karşı karşıya kaldığımız tehditler değişiyor. Yeni dönemin en büyük tehdidi terördür. Kendi oyun planımızı hayata geçirmek zorundayız.

MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir.

Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var.

MİT, LİBYA'DA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR

Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.

Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.

MİT, Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ VE MİT'İN KARŞI HAMLELERİ...

Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir.

Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır.

Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz.

Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır.

İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır.