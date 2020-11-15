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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız

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Giriş: 15.11.2020 20:59
Güncelleme:15.11.2020 21:02
Başkan Erdoğan ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan KKTC'ye 149 milyon lira destek sağladıklarını belirtirken Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını açıkladı. Başkan Erdoğan 100 yataklı hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye'den KKTC'ye hediye olarak verileceğini bildirdi. Ayrıca Erdoğan KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının da müjdesini Kıbrıslılara verdi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız
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