25 Kasım 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için mücadelenin çıtasını yükseltmek mecburiyetindeyiz" dedi.