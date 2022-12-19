19 Aralık 2022, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Çocuk istismarı üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir." dedi. Erdoğan, "LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var." ifadelerini kullandı.