Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib operasyonu ile ilgili flaş açıklama: Putin ile görüşeceğim |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib'de yaşananlarla ilgili bu akşam saat 18'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceklerini açıkladı. Öte yandan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 150 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirildiğini,12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın ise imha edildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PUTİN İLE BU AKŞAM GÖRÜŞECEĞİM"



Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Akşamki görüşme tavrımızı belirleyecek." dedi.



REJİM GÜÇLERİNE AĞIR DARBE



Başkan Erdoğan ayrıca "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu ve İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildiğini söyledi.



MERKEL VE MACRON, PUTİN GÖRÜŞMESİ



Öte yandan Erdoğan, "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem." ifaelerine yer verdi.



"HAFTER ORADA BİR MAAŞLI LEJYONER"



Libya'daki Hafter saldırıları sorulan Erdoğan, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru" dedi.

ABD'DEN PATRİOT İSTENDİ Mİ?

Erdoğan, "Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump'a Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler." açıklamasında bulundu.

İRAN'DA KORONAVİRÜS

İran'daki koronavirüs vakaları sorulan Erdoğan, "Çok değişik şeyler diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız." şeklinde konuştu.