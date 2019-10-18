Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş 'Barış Pınarı' açıklaması: ABD sözünü yerine getirmezse... |Video

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi. Erdoğan, "Amerika Türkiye yerine PKK/ PYD ile bu işi yürütmeyi tercih etti. DEAŞ temizlendi ama YPG sınırlarımız boyunca tehdit haline dönüştü. ABD’ye tüm ikazlarımıza rağmen bu konuda beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kesmekten başka çare kalmadı. Kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur kaldık." ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayıca, "Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti." şeklinde konuştu. Erdoğan Trump'ın skandal mektubu hakkında, "Trump'ın siyasi nezaketle bağdaşmayan mektubunu elbette unutmadık. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız nedeniyle bunları gündemimizde tutmamamız gerekiyor. Vakti saati geldiğinde de bu konu ile ilgili olarak gereğinin yapılacağını da bilmenizi istiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, toplantının açılışında konuşma yaptı.

"BARIŞ PINARI HAREKATI BİR ANLIK OLUŞUM DEĞİLDİR"

Başkan Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti. Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi." dedi.

"Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir. Bunun hazırlığı geriye doğru gittiğimizde 3, 4 yılı, 5 yılı bulmaktadır." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür." dedi.

"TSK BÖLGEDEN AYRILMAYACAK"

Barış Pınarı Harekatı hakkında Erdoğan, "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik." dedi.

"TSK bölgeden ayrılmayacak çünkü, oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir." diyen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık." dedi.

"Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır." diye konuştu.

"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GEREKENİN YAPILACAĞININ BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın medyada yer alan mektubuyla ilgili Başkan Erdoğan, "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu, medyada yer aldı." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz."

"YETER Kİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMESİN"

Başkan Erdoğan, "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeter ki PYD /PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan da Suriye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamaz." dedi.

Erdoğan, "30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. AA