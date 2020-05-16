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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a teşekkür | Video

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Giriş: 16.05.2020 17:07
Güncelleme:16.05.2020 17:10
1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki yeni temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Projenin en başından itibaren emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Cahit Turan ve Ahmet Arslan'ı emeklleri için ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferans ile katıldı.

Emeği geçen bakanlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, törenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığına ve köprünün inşasındaki önemli bir aşamanın geride bırakıldığına değinen Erdoğan, projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen bakanlar ve yüklenici firma yetkililerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, geçmiş Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı da kutlayarak, teşekkür etti.

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