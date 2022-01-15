Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ne diyor Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyor. Ey CHP, biz bu yola beyaz kefenimizle çıktık, bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız." diyerek sert çıktı. Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos yaratmak için sayısız saldırılarda bulundular. Başarabildiler mi? En son kura endeksli Türk lirası dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadini eleştiren Başkan Erdoğan, "Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin şu anda yönetimi kimde? Belediyelerde mi? Elektriğin yönetimi bizde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin." diye konuştu.

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