23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afganistan mesajında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.