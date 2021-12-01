01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda peş peşe müjdeler

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda peş peşe müjdeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2021 15:22
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi. Erdoğan, "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Başöğretmenlere ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin kadın kotası çelişkisi!
CHP’nin kadın kotası çelişkisi!
Erdoğan’dan öğretmenlere müjde üstüne müjde!
Erdoğan'dan öğretmenlere müjde üstüne müjde!
Başkan Erdoğan’dan peş peşe müjdeler!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler!
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
’’Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz’’
''Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz''
Başkan Erdoğan stokçulara sert çıktı!
Başkan Erdoğan stokçulara sert çıktı!
Bakan Kurum: Ülkeyi 11’inci büyükelçiler mi yönetecek?
Bakan Kurum: Ülkeyi 11’inci büyükelçiler mi yönetecek?
İşte Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi
İşte Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon!
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon!
Türkiye ekonomik bağımsızlık yolunda
Türkiye ekonomik bağımsızlık yolunda
CHP’li başkan Vahap Seçer yine hakaret etti
CHP'li başkan Vahap Seçer yine hakaret etti
Daha Fazla Video Göster