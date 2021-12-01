Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda peş peşe müjdeler

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi. Erdoğan, "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Başöğretmenlere ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz." diye konuştu.

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