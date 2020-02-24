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24.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1,5 saat sürdü. Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1,5 saat sürdü. Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.

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