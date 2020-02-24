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24.02.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1,5 saat sürdü. Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1,5 saat sürdü. Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.
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