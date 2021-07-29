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Başkan Erdoğan yangınlarla ilgili bakanlardan bilgi aldı

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 20:13
Güncelleme:29.07.2021 20:17
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN 3 BAKANDAN ORMAN YANGILARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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