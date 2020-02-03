Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna’da böyle karşılandı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de havaalanında karşılandı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de havaalanında Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak.

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Zelenskiy tarafından onuruna verilecek resmi yemek ile DEİK İş Konseyi toplantısına katılacak.



ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?



Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.