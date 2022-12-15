15 Aralık 2022, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Türkmen gazı mesajı: Talimat verdim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkmenistan gazının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "'Bir ay içerisinde bu işi bir neticeye bağlayacaksınız' diye talimat verdim" dedi. ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad'le görüşmeye olumlu bakmadığı yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam." mesajını verdi. Başkan Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifi ilgili de "Buna eğer HDP’den destek gelirse, buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP’den de gelecektir." ifadelerini kullandı.