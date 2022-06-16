SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Başkan Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekmişti ve temmuz ayını işaret etmişti. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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